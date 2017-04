Atteinte de leucémie, une mère de famille demande que la loi sur le don de RTT soit étendue aux conjoints

"Mon mari est fonctionnaire de police, il travaille en décalé. On a quatre enfants et on est seuls en Île-de-France, donc on ne peut compter que sur lui et j’ai décidé en fait de lancer un appel aux dons", a poursuivi Elise, qui aimerait pouvoir profiter de la générosité des collègues de son mari. Seul problème : la loi Mathys sur la cession de RTT n'est prévue que pour les parents d'enfants malades, pas pour les conjoints.