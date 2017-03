Atteinte de trisomie 21, Mélanie va présenter la météo

Ce mardi, elle avait déjà amassé plus de 50.000 "likes" sur sa page Facebook. 24 heures après le petit coup de pouce médiatique, Mélanie a cumulé les 100.000 likes nécessaires à réaliser son rêve : présenter la météo. Cette jeune femme dynamique de 21 ans est atteinte de trisomie 21. Mais son handicap ne l’arrête pas. Elle s’est lancée dans une quête : "A 100.000 likes, je présente la météo", clame sur sa page Mélanie Peut Le Faire. Et elle a arrêté une date : ce sera le 27 mars.





Epaulée par l’Unapei, association qui défend les intérêts des personnes handicapées mentales, Mélanie veut vivre comme tout le monde et a appelé ainsi au soutien du plus grand nombre pour l’aider à concrétiser son rêve de passer à la télévision. Selon Le Huffington Post qui avait pu joindre l’association, des discussions étaient entamées avec plusieurs grandes chaînes. "Nous savons qu'en attirant l'attention, en mobilisant des milliers de gens, les choses peuvent bouger, expliquait l’Unapei au HuffPost. "Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap sont invisibles. Or, nous avons remarqué que le grand public n’avait pas d’a priori négatif à leur encontre et à leur présence dans l’espace public."





En quelques heures, la vidéo de présentation du projet de Mélanie a été vue plus de 2,2 millions de fois.