Attentat de Bruxelles : journée de commémorations et d'émotion en Belgique

HOMMAGES - A 7h58, l’heure de l’attentat de l'aéroport de Bruxelles, ce matin, les noms sont égrenés durant une sobre cérémonie pour se souvenir et exprimer des douleurs toujours bien présentes. Une minute de silence à l’aéroport et une autre, à la station de métro Maelbeek, là où, une heure plus tard, un kamikaze se faisait exploser. Au même instant, une minute de bruit, de vie, pour marquer, dans le métro, le moment de l’explosion. Aussi, Bruxelles a inauguré ce matin un monument en hommage aux 32 victimes.