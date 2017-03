Attentat de Bruxelles : le point sur la situation, un an après les attentats

SOUVENIRS - Bruxelles est envahie par les vélos : + 30% en un an. Pour certains, pas de doute, c'est "l'effet attentat". Devant les caméras de TF1, les Bruxellois se souviennent de ce terrible 22 mars. Orphée était dans le métro, à quelques mètres seulement du kamikaze. Et comme de nombreuses victimes belges, elle se sent oubliée, sans soutien, notamment face aux problèmes financiers.