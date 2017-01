Attentat de l'Hyper Cacher : Valls ne veut plus voir "des juifs exprimer leurs peurs ou des musulmans leur honte"

"Je ne veux plus entendre, dans mon pays, dans ce beau pays qu'est la France, des juifs exprimer leurs peurs ou des musulmans leur honte et voir ces affrontements, ces confrontations. Nous avons besoin de nous rassembler". En pleines commémorations des attentats de janvier 2015, Manuel Valls a indiqué ce lundi devant les journalistes qu'il ne fallait "jamais oublier la montée de l'antisémitisme et du racisme" dans le pays.





Le soir de ses déclarations, l'ancien Premier ministre assistait à une cérémonie d'hommage rendu devant l'Hyper Cacher, à l'appel du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), pour rendre hommage aux victimes du terrorisme dans ce magasin de l'est parisien. Parmi les personnes présentes, il y avait notamment le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, la maire de Paris Anne Hidalgo, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, l'ancien premier ministre François Fillon mais aussi le président du Conseil français du culte musulman (CFCM) Anouar Kbibech.