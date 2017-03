Attentat de Londres : notre journaliste a répondu à vos questions

Au lendemain de l'attaque, les Londoniens tentent de retrouver une vie normale et "vaquent à leur occupations quotidiennes comme si de rien n'était" , souligne encore Patricia Allemonière/ Theresa May, la Première ministre britannique a demandé aux habitants de ne pas avoir peur. Le niveau d'alerte, lui, est resté au niveau 4. "Ce n'est pas le plus élevé, mais cela signifie que le risque d'attentat n'est pas levé".