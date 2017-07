Attentat de Nice : des médecins intervenus il y a un an racontent leur détresse face à l’horreur

SOUVENIR - "On savait qu’un camion avait foncé sur la foule, on savait qu’il y avait des morts et des blessés". Un an après l’attentat de Nice qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés, des médecins qui sont intervenus pour secourir les victimes racontent leur détresse face à l’horreur. Urgentistes, chirurgiens, psychiatres, certains étaient de garde, d’autres de sortie.