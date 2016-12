Attentat de Nice : intervenus "au péril de leur vie", trois Français reçoivent la Légion d’honneur

Peu de temps après l’attentat de Nice, des vidéos et des témoignages ont fait état de plusieurs personnes ayant tenté de stopper le terroriste. Outre les deux policiers et celui que l’on a surnommé "le cycliste", un livreur en scooter et un motard avaient eux aussi tenté tour à tour d’enrayer la course folle du meurtrier. Les deux hommes avaient d'ailleurs reçu la médaille de la Ville.





L'attentat de Nice, commis par le Tunisien Mohamed Lahouaiej Bouhlel et revendiqué par l'organisation Etat islamique, a fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la Promenade des anglais lors du feu d'artifice du 14-Juillet.