Attentat de Nice : une association s’insurge contre le déplacement des "souvenirs"

Ils veulent garder leur mémorial. L’Association de soutien aux victimes du terrorisme (ASVAT) – créée quelques mois après l’attentat de Nice – a lancé une pétition pour dénoncer le déplacement du "kiosque aux souvenirs" de la Promenade des Anglais, prévu ce jeudi. Ce dernier rassemble petits mots, objets, lettres, photos, fleurs déposés pour rendre hommages aux 86 victimes de l’attentat survenu le 14 juillet dernier dans la cité azuréenne.





Sur la page de la pétition, qui a recueilli plus de 1000 signatures, "l'ASVAT appelle à un rassemblement contre cette décision prise par la municipalité et l'association ‘Promenade des anges’, sans concertations des victimes, des autres associations et des Niçois !".





Une polémique jugée inutile par l’association Promenade des anges qui a communiqué à ce sujet sur sa page Facebook : "Concernant le déménagement des objets du kiosque, la mairie a souhaité faire place un peu plus propre, et pas pour le carnaval qui ne passera pas par là". Ainsi, "il n'est pas du tout question de ne plus aller se recueillir mais juste de sauvegarder tout ce qui s'y trouve depuis des mois et UNIQUEMENT ce qui commence à être très abîmé ! Les objets en bon état seront laissés à l'abri au kiosque !".