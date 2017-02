Attentat de Nice : une des victimes conteste le montant des indemnités de l'Etat

La vie de Natacha Buchet a basculé le 14 juillet dernier. Cette jeune mère célibataire a perdu sa maman dans l'attentat de Nice, qui a fait 86 morts et 250 blessés. Depuis le drame, elle se bat pour obtenir une indemnisation à la hauteur de ses attentes.





C'est le fond de garantie des victimes d'acte de terrorisme qui est chargé d'indemniser les victimes et les familles des victimes. En tout, plus de 2000 dossiers d'indemnisation ont été déposés et 16,3 millions d’euros ont déjà été versés, selon franceinfo. L'avocat de Natacha Buchet, Me Morain, avait de son côté réclamé 330.000 euros, mais on lui aurait fait une offre dix foix moins élevée.





Me Morain, pour qui l'Etat "ne respecte pas ses engagements", précise que ni les préjudices économique, d'attente et d'inquiétude n'ont été retenus dans ce dossier, notamment car Natacha n'a appris le décès de sa mère que quatre jours après l'attentat.