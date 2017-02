Attentat déjoué à Montpellier : les mineurs de plus en plus nombreux dans les affaires de terrorisme

"Nous avons des individus de plus en plus jeunes qui à la fois font partie d’une mouvance et, pour un certain nombre d’entre eux, sont prêts à passer à l’acte", soulignait cette semaine sur LCI Driss Aït Youssef, président de l’Institut Léonard de Vinci et spécialiste des questions de sécurité, citant l’exemple de l’adolescente arrêtée près de Montpellier.





Mais pourquoi alors cet intensification du problème ? Pour Serge Hefez, psychiatre à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la raison est sans doute à chercher du côté des recruteurs de Daech, qui, à l’instar de Rachid Kassim, profitent de la vulnérabilité des jeunes en général, des adolescents en particulier. "Par définition un mineur est fragile", nous expliquait-il récemment. "L’adolescence est une période de transformation, de quête d’identité, de mutation ; c’est parfois très douloureux. Et les rabatteurs de l’[organisation terroriste] Etat islamique le savent, ils connaissent ces failles."