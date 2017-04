Attentat des Champs-Elysées : les forces de l'ordre, cibles privilégiées des djihadistes depuis 2012

► Janvier 2015 : trois policiers abattus par les frères Kouachi et Coulibaly

Deux policiers meurent dans les attentats islamistes à Paris commis par les frères Chérif et Saïd Kouachi le 7 janvier 2015. Le lendemain, une policière municipale est abattue près de Paris par Amédy Coulibaly, un jour avant qu'il n'attaque un supermarché casher.





► Février 2015 : des militaires agressés au couteau devant une synagogue niçoise

Alors qu'ils étaient en faction devant un centre communautaire juif du centre de Nice, trois militaires sont agressés et blessés à l'arme blanche le 3 février 2015. Aussitôt arrêté, Moussa C. jeune de 30 ans originaire de Mantes-la-Jolie dans la région parisienne, évoquera sa haine de la France, des forces de l'ordre et des juifs lors de sa garde à vue.



► Octobre 2015 : un projets d'attaque de la base navale de Toulon déjoué

A la fin du mois d'octobre 2015, un jeune délinquant radicalisé de 25 ans, Hakim M., est arrêté à Toulon. Surveillé depuis un an en raison de sa radicalisation, il avait reçu un couteau de combat et deux cagoules par colis postal. Il reconnaît durant sa garde à vue avoir projeté un attentat contre des militaires de la base navale de la ville.



► Janvier 2016 : tentative d'attaque d'un commissariat parisien

Un an jour pour jour après les attentats contre Charlie Hebdo, le 7 janvier 2016, c'est encore à l'arme blanche (un hachoir de boucher) qu'un jeune Tunisien, Tarek B. tente d'attaquer les policiers en faction devant le commissariat de la Goutte-d'Or , dans le 18e arrondissement de Paris. Il est abattu avant de pouvoir s'en servir. Ce qui ressemblait à une ceinture explosive nouée autour de sa taille s'est révélée factice.





► Juin 2016 : un couple de policiers tué à son domicile

Lundi 14 juin vers 21 heures, un commandant de police de 42 ans, en civil, est tué à coups de couteau devant chez lui. Son meurtrier se retranche ensuite au domicile de sa victime dans un quartier pavillonnaire de Magnanville, dans les Yvelines, avant d'être abattu lors d'un assaut du Raid. Dans la maison, les policiers découvrent le corps sans vie de la compagne du policier, âgée de 36 ans, et retrouvent le fils du couple, âgé de trois ans, "choqué et indemne".