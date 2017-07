Nice : un an après l'attentat, les touristes sont de retour et il n'y a pas eu de "seconde peine"

Au-delà des événements organisés, un gros travail de communication a été entamé par les équipes du secteur touristique de la Côte-d’Azur après le 14 juillet 2016. "On avait tous en tête les images des plages tunisiennes vides, et on ne voulait pas que cela se reproduise ici. On veut continuer à diffuser une image positive de Nice", explique Sophie Brugerolles. "Tout de suite, nous nous sommes serré les coudes et nous avons retroussé nos manches", affirme de son côté Denis Cippolini. Une grande campagne a donc été lancée, notamment à destination de certains pays comme le Royaume-Uni, l’Italie ou encore l’Allemagne. Pour attirer de nouveau les touristes étrangers, la région a notamment travaillé avec les compagnies aériennes. En mai 2017, les résultats ont été là puisque Easyjet a enregistré 30% de réservations en plus de la Grande-Bretagne vers Nice.





Pour financer tous ces plans d’action, les élus de la région ont travaillé dès le mois de juillet avec le gouvernement et son agence de développement touristique, Atout France. Au total, c’est une enveloppe d’un million d’euros qui a été allouée à la Côte d’Azur. Une somme rassemblée par la Chambre de commerce de d’industrie (CCI), le département et la région. En novembre, la Côte d’Azur a obtenu une nouvelle enveloppe d’un million d’euros lors de la Conférence annuelle du tourisme. De quoi redonner vie un peu plus à la région.