Attentats de janvier : la policière Clarissa Jean-Philippe, la grande oubliée des hommages officiels ?

En outre, Clarissa Jean-Philippe, assassinée dans l'exercice de ses fonctions à hauteur du 91 avenue Pierre Brossolette à Montrouge, précisément à 550m et huit minutes à pied de Paris, n'a pas fait partie des victimes honorées par le gouvernement ce jeudi. Contactée par LCI, la mairie de Montrouge a indiqué qu'un "dépot de gerbe de fleurs aurait lieu le 9 janvier à 11h, en présence de la ministre d'Outre-Mer Ericka Bareigts, présente depuis le début à chaque commémoration pour Clarissa".





Et le ministre de l'Intérieur ? Contacté par LCI, l'entourage de Bruno Le Roux a indiqué que le ministre de l'Intérieur ne se rendrait pas à l'hommage de Clarissa et confirmé la présence de la ministre d'Outre-Mer. Et Juliette Méadel ? "Elle sera à l'Unesco où aura lieu la Première conférence internationale pour l'aide aux victimes en compagnie d'une vingtaine de ministres et de représentants étrangers", nous indique son cabinet.





En janvier 2016, la mère de Clarissa affirmait que sa fille était la "victime oubliée". "Elle est morte seule, entre deux gros attentats, alors on en parle moins".