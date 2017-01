Attentats de Paris et Bruxelles : les djihadistes auraient voulu kidnapper "une ou deux têtes" célèbres

Ils voulaient la libération de "frères et sœurs" et pensaient qu’enlever des personnalités pouvait les y aider. Des membres de la cellule terroriste responsable des attentats de Paris et Bruxelles avaient envisagé de kidnapper "une ou deux têtes" connues, pour les échanger ensuite contre des djihadistes enfermés. Parmi ces derniers figuraient Mehdi Nemmouche, l’auteur présumé de l’attentat du Musée Juif de Bruxelles (4 morts en mai 2014), et Mohamed Bakkali, logisticien présumé des attentats du 13 novembre à Paris.





Selon les chaînes de télévision belges RTBF et VRT qui indiquent avoir eu accès à des documents de l’enquête, ces informations ont été recueillies à partir de l’enregistrement d’une conversation stockée sur un ordinateur portable. Celui-ci avait été retrouvé abandonné dans une poubelle à Schaerbeek (Bruxelles), près de la planque d’où étaient partis les auteurs de l’attentat de l’aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016.