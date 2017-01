Attentats du 13-Novembre : six mois de prison pour un couple de fausses victimes

Un couple de vendeurs à la sauvette a été condamné mercredi par le tribunal de Bobigny à un an de prison, dont six mois ferme, pour s'être fait passer pour des victimes de l'attentat au Stade de France, le 13 novembre 2015. Le parquet avait requis un an de prison ferme contre ces Serbes de 36 et 47 ans, jugeant leur comportement "innommable".





Le soir du 13 novembre, le couple était bien à Saint-Denis pour vendre des écharpes. Mais ils avaient déjà quitté les lieux à l'heure où le troisième kamikaze - dont ils disent être victime – avait actionné sa ceinture d'explosifs. C'est ce que les enquêteurs, alertés par le parquet de Paris sur plusieurs incohérences dans ce dossier, ont découvert en contrôlant leur téléphone portable : au moment de l'explosion, il bornait à Aulnay-sous-Bois, où ils habitent.