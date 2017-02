Attention aux cambriolages durant les vacances

PRUDENCE - A Romagnat dans le Puy-de-Dôme, l’année dernière, les cambriolages ont augmenté de 30%. Plus que jamais, et en particulier durant les périodes de vacances scolaires, la patrouille de surveillance de la gendarmerie s’organise. L’opération "tranquillité vacances" permet à ces derniers de développer un œil plus averti sur les secteurs à risques. Et le service est gratuit. Dans le même temps, les voisins veillent eux aussi au grain...