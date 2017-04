"Attitudes inappropriées" envers des jeunes : démission de l'évêque de Dax, Mgr Hervé Gaschignard

Le pape François a accepté la démission de Mgr Hervé Gaschignard, évêque d’Aire et Dax dans les Landes. Plusieurs familles l'accusent d'avoir eu des paroles et des attitudes déplacées vis à vis de jeunes au cours de rassemblements, pèlerinages et retraites, notamment. Âgé de 57 ans et originaire de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), il était arrivé en 2012 dans ce département, où il consacrait beaucoup de temps et d’énergie à l'éducation religieuse des enfants et des jeunes.





"Les évêques de France accueillent cette décision dans la foi et la confiance au successeur de Pierre et en mesurent la gravité", affirme un communiqué de la Conférence des évêques de France. "Depuis plusieurs semaines, dans le diocèse de Dax, des rumeurs persistaient sur des attitudes pastorales inappropriées de l’évêque. Elles ont été portées à la connaissance du Cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque métropolitain de Bordeaux, et du Nonce apostolique".