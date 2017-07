INTO THE WILD - À la recherche d’un cadre idéal de simplicité et d’authenticité pour les vacances ? Direction la Savoie et le chalet des Drizons, un refuge qui accueille des randonneurs toute l’année, et même un berger qui y amène ses chèvres plusieurs mois dans l’année. Ici les repas sont rustiques mais l’ambiance est au rendez-vous.