LA VIE AU LARGE - Cette famille a choisi de vivre loin du continent, et vit maintenant depuis 10 ans sur l’île de Quéménès. Un contact permanent avec la nature mais aussi une sorte de laboratoire de développement durable : la seule habitation de l’île est équipée de réserves d’eau, d’une éolienne et de panneaux solaires. Quant à la famille, elle vit grâce aux ressources de la terre et de la mer.