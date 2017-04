Au Pays basque, le soleil fait des heureux

BELLE VIE - Le glacier, non loin de plage de Biarritz, est débordé ; on se croirait en été ! Avec un thermomètre qui a flirté durant toute l'après-midi avec les 30° au Pays basque, touristes et locaux n'ont pas pu résister bien longtemps à l'appel de la mer. Farniente, bronzette... c'est l'été avant l'heure !