Au Vatican on dit non aux hosties sans-gluten, mais oui à celles aux OGM

"Messieurs les prêtres, nous vous prions de mieux choisir le pain et le vin de vos messes". Voici, en substance, le message adressé par le Vatican aux membres de son clergé. Le cardinal Robert Sarah, "ministre" du culte et des sacrements, s’inquiète dans son courrier que les hosties et le vin, longtemps fournis aux prêtres par des communautés religieuses, sont désormais "en vente dans les supermarchés, dans d’autres magasins et sur internet". Conséquence, les normes canoniques ne sont plus forcément respectées à la lettre par les producteurs.





L’Eglise a donc décidé de rappeler l’importance de se conformer à ces normes, afin que la transsubstantiation (le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ) soit valide.