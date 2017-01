Aucun train en gares de Lyon et Bercy : comment faire pour se déplacer les 18 et 19 mars ?

Bourgogne : aucun TER ne circulera entre Dijon et Paris, les 18 et 19 mars prochains. Les Intercités et les TER desservant cette région partiront de la gare d’Austerlitz.





Marseille et la Côte d'Azur : trafic reporté sur la gare de l’aéroport Charles de Gaulle 2 TGV et Marne-la-Vallée.





Lyon : destination assurée également à partir de la gare de Marne-la-Vallée.





Grenoble et les Alpes : trafic au départ de Versailles-Chantiers via Massy-Palaiseau.





Sud-Est : les TGV Languedoc circuleront à partir de la gare parisienne de Montparnasse.





Suisse : les trains en provenance et à destination de la Suisse seront déroutés vers la gare de l’Est.





Réseau Express Régional (RER) : une partie du réseau francilien sera également impacté par le changement de système d’aiguillage. Le RER D empruntant les voies des trains assurant la liaison Paris-Dijon ne circuleront pas entre Châtelet-Les Halles et Villeneuve-Saint-Georges, entre Juvisy et Corbeil-Essonnes via Ris-Orangis et entre Corbeil-Essonnes et Melun.





Quant à la ligne R du Transilien, elle reliera Melun depuis Juvisy-sur-Orge et non depuis la gare de Lyon. Dans ce contexte très perturbé, la SNCF "conseille aux voyageurs du RER D et de la ligne R Transilien de reporter leurs déplacements".





Les installations de l'ancien poste d’aiguillage, vieux de plus de 80 ans, seront basculées vers le nouveau le samedi 18 mars, entre 04H00 et 15H00, et les anciennes installations seront démontées. Le reste du week-end doit être consacré à des essais et aux "procédures de sécurité règlementaires" avant de rétablir la circulation des trains.