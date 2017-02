L'affaire Théo ou le mythe du "viol accidentel"

Rappelons-le donc : un "viol accidentel", aux yeux de la loi, ça n’existe pas. Pourtant, dans les premières conclusions de son enquête que nous révélions jeudi, la police des polices (IGPN) a pris soin de rejeter toute idée de "viol délibéré", une expression ressemblant fort à un pléonasme. Cette acrobatie sémantique, selon Muriel Salmona, médecin psychiatre et présidente de l’association "mémoire traumatique et victimologie", en dit long sur le traitement médiatique et juridique des faits de viols dans notre société. "On voit à travers cette affaire qu’il y a un bug dans la façon d’utiliser la définition du viol et de considérer l’enquête", nous explique-t-elle. "On trouve toujours une raison pour justifier le viol et pour dédouaner l’agresseur. Dans notre travail d’aide aux victimes, c’est une attitude que nous voyons tous les jours."





En résultent, selon elle, ces chiffres désormais connus de tous sur la très faible proportion de viols déclarés et punis par la justice. "En France, 1% des violeurs sont condamnés", rappelle-t-elle. "Parce que la notion d’intentionnalité dans le viol n’est pas assez large, 70% des plaintes pour viol venant d’adultes sont classées sans suite, et 60% des plaintes des mineurs. C’est la raison pour laquelle nous essayons de faire évoluer cette définition, de l’élargir, de façon à ce que soit pris en compte un faisceau d’indices sur le comportement du violeur présumé. Son attitude avant, pendant et après la pénétration est importante pour définir le geste."