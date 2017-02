Non, le policier violeur présumé de Théo n’est pas celui contre qui les réseaux sociaux se déchaînent

Plus de 13.000 tweets échangés à son sujet. Le web et les réseaux sociaux se déchaînent depuis quelques heures ce vendredi au sujet d’un homme présenté comme le fonctionnaire de police auteur présumé du viol du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois. Or, d’après nos informations, si cet homme est bien policier, il n’a jamais été affecté en région parisienne et ne fait pas partie des quatre policiers mis en cause.





Inquiète pour la sécurité de son agent, la police nationale a lancé un message d’avertissement peu après 16 heures via Twitter : "Aucun des mis en examen à Aulnay ne s'appelle Marc-Antoine Coppin. Une enquête judiciaire est en cours. Faites preuve de mesure sur les [réseaux sociaux]."