Aurélie Filippetti défend la nomination de Roman Polanski à la présidence des César

Poursuivi aux Etats-unis, encensé en France. Le cinéaste Roman Polanski, toujours inquiété outre-Atlantique pour une affaire de viol sur une mineure de 13 ans, a été nommé président de la prochaine cérémonie des César. Une décision qui est loin de faire l'unanimité. Invitée ce jeudi 19 janvier dans la matinale de France Info, Aurélie Filippetti était interrogée sur la polémique montante que suscite cette nomination.





Une polémique ? Pourquoi donc ? L'ex-ministre de la Culture, conviée à plusieurs reprises à cette cérémonie, ne semble pas comprendre leproblème : "Je pense que c'est la liberté absolue de l'académie des César" explique-t-elle. "C'est un très grand réalisateur et je pense que concernant cette affaire, c'est quelque chose qui s'est passé il y a quarante ans et on ne peut pas à chaque fois relancer cette affaire. A un moment donné, à chaque fois qu'on va parler de Roman Polanski, on va relancer cette affaire." Et Aurélie Filippetti de poursuivre, réduisant les Césas à une simple émission de divertissement : "Il ne faut pas donner plus d'importance que ça n'en a à une cérémonie télévisée et professionnelle sur le cinéma." "On oublie, alors ?" lui demande Jean-Michel Apathie. "Personne n'a oublié, la preuve!" lui rétorque-t-elle.