Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs à nouveau obligatoire : tout ce qu'il faut savoir

La restauration de l’AST est une mesure prise directement pour éviter les départs en Syrie ou en Irak pour le djihad. Elle complète "le dispositif de prévention de la radicalisation et de la lutte contre le terrorisme" en évitant les départs de mineurs sur les théâtres d’opération de filières et réseaux djihadistes. L’AST ne se substitue pas aux mesures d’opposition ou d’interdiction de sortie du territoire, mais elle doit empêcher aux mineurs de quitter la France sans l’accord de leurs parents. Une barrière supplémentaire dans le signalement et l’appréhension des apprentis djihadistes.