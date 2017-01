Autoroutes coupées, voitures sur le toit… accidents en série à la suite des pluies verglaçantes

Au total, d'après les forces de gendarmerie, une quinzaine d'accidents ont été recensés sur les autoroutes normandes dans la matinée de samedi. Pour l'AFP, ce pic de froid et ses conséquences verglacées ont provoqué depuis vendredi une vingtaine d'accidents de la route dans le Nord, sans aucun blessé grave. Dans la Somme, on dénombre 19 accidents de la circulation, avec 18 blessés légers et deux blessés graves dont le pronostic vital n'est pas engagé, selon les pompiers.





La vigilance de Météo France est valable jusqu’à dimanche 10 h. L’institut prévoit que la perturbation donne en ce début d'après-midi de faibles précipitations, verglaçantes des Hauts de France à l'ouest de l'Ile-de-France et, de façon plus localisée, jusque sur l'Orne et la Sarthe, ce qui rend les sols très glissants.





Cette perturbation va progresser sur la France en direction de l'est et du sud-est, puis gagner progressivement la région Centre, Champagne-Ardennes, puis la Lorraine et la Bourgogne, enfin l'ouest de la Franche-Comté, le nord de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. La fin de cet épisode de précipitations verglaçantes est attendue en cours de matinée de dimanche.