Aux fêtes de Bayonne, pour la première fois un endroit pour prévenir et accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles

"Cette année, nous voulions que les femmes puissent profiter de la fête sans avoir à y penser", raconte à LCI Sandrine Heckmann, directrice du planning familial des Pyrénées-Atlantiques. Aussi, pour prévenir des agressions sexuelles et accompagner les potentielles victimes, une tente sera installée au cœur des fêtes de Bayonne. Là, à l'abri des regards, plusieurs associations féministes tiendront une permanence. Une première.





A cette initiative s'est ajoutée l'association Les Bascos, qui lutte contre l'homophobie. "Lutter contre les violences - qu'elles soient sexistes, sexuelles ou homosexuelles - est bien évidemment l'une de nos priorités", nous explique Philippe Casenave, référant social de l'association.





Au total, cinq associations se sont alliées pour cette première expérimentation. Et avant d'ouvrir, tous les bénévoles ont reçu une formation pour se préparer à réagir, à contacter les bonnes personnes, mais aussi à écouter les victimes. "L'idée, c'est d'être une oreille pour celles et ceux qui en ont besoin, continue Sandrine Heckmann. Puis, si la victime souhaite porter plainte, nous pourrons l'orienter vers l'hôpital pour des examens comme les prélèvements et vers la police dans un second temps".