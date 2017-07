Avant sa rencontre avec Emmanuel Macron à l'Elysée, Rihanna victime de sexisme sur les réseaux sociaux

La venue de l'icône pop n’est évidemment pas passée inaperçue et a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Ont ainsi émergé des commentaires désobligeants et sexistes, laissant entendre que la chanteuse n’était pas la mieux qualifiée pour aborder un tel sujet avec un chef de l’Etat.





Ainsi, lundi, le dessinateur Alex a présenté sur Twitter son dessin diffusé dans Le Courrier Picard et L'Union-L'Ardennais. Il représente Rihanna dans une tenue affriolante – combinaison en cuir, jarretières, talons hauts et cravaches – et s’amuse à l’imaginer à l’Elysée pour parler d’éducation… "sexuelle".