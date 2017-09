"Avec votre pathologie, je ne vous touche pas" : oui, la discrimination des séropositifs existe toujours

Son manifeste a mis les pieds dans le plat. Ce vendredi 29 septembre, Camille Genton a publié une tribune pour que cessent les discriminations à l'encontre des séropositifs. Entrepreneur dans le milieu de la restauration, il est bien placé pour dénoncer les précautions des banques et des assurances à l'égard des personnes atteintes du VIH. Et alors même que la recherche et la médecine offrent un traitement de moins en moins lourd et de plus en plus efficace, permettant aux séropositifs de vivre normalement et de ne pas être contagieux, le regard de la société parvient encore difficilement à ne pas les pointer du doigt.