Avignon : une mannequin brésilienne pose nue dans la rue pour défendre les animaux

Le corps peint en tigre, une ex-mannequin brésilienne Juliana Marques a posé nue devant l'hôtel de ville d'Avignon ce samedi, pour dénoncer la maltraitance des animaux dans les cirques. Vêtue uniquement d'une culotte et de chaussures à talon, Juliana Marques, membre de l'association de défense des animaux People for the Ethical Treatment of Animals (Peta), portait une pancarte "Cirques : prisons pour animaux".





L'association défendant la cause animale a choisi de manifester dans la Cité des Papes contre la présence à Avignon du cirque Medrano. "Nous n'avons pas besoin des animaux de cirque pour nous divertir" expliquaient les membres de l'association auprès du journal local, La Provence. D'autres actions étaient prévues, notamment la distribution de tracts à l'entrée du cirque.