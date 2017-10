Avions, routes, Internet… l’imagination sans limite des trafiquants de drogue

Pour acheminer leurs marchandises, les trafiquants de drogue utilisent tous les canaux à leur disposition. Routes, avions... chaque année, de nouveaux trajets sont découverts. Et la France est directement concernée, notamment avec les vols entre Cayenne, la Guyane et Paris où, depuis des mois, les policiers multiplient les saisies de cocaïne dans des valises. Les échanges de drogue entre dealers de l'Hexagone et leurs partenaires antillais existent aussi, sans parler de la vente via Internet...