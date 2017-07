Bac 2017 : ces lycéens lyonnais ont déjà décidé de refuser la "bourse au mérite" qui leur est destinée

Pendant que beaucoup de lycéens se demandent toujours avec anxiété s’ils vont avoir leur bac, eux sont déjà presque sûrs de l’obtenir avec la mention "très bien". Si tel est le cas, Emma, Lola, Jules et Robin, en terminale S et ES au lycée Saint-Exupéry de Lyon, seront éligibles à la "bourse au mérite", une enveloppe de 500 euros versée par la région. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, ces lycéens ont décidé de ne pas empocher cet argent. "Si c'est de l'argent qu'on enlève aux associations, on n'est pas d'accord", déclare Jules à France Bleu.





Au fait de la politique régionale, les bacheliers sont vent debout contre Laurent Wauquier, président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. Selon eux, "il mène une politique envers les associations qui consiste à couper leur budget". Or d’après leurs calculs, la "bourse du mérite" coûterait environ trois millions d’euros à la région. C’est donc tout naturellement qu’ils ont décidé de verser l’argent qui leur est normalement destiné (à condition d'obtenir une mention tout de même) aux associations de leur choix "qui elles, ont besoin d’aide", explique Emma à France Bleu.