Baisse de 5 euros des APL : 50.000 bénéficiaires ne toucheront plus rien

Pour ces milliers de familles, la perte financière sera donc plus importante que les seuls 60 euros initialement évoqués par le gouvernement : entre 180 et 228 euros par an et par bénéficiaire précisément. Tout de même.





Si les critiques se multiplient autour de cette mesure juqu'au sein même de l'Hémicycle, de nombreux députés REM ont tenté d'apaiser la situation. Claire O’Petit, élue de l'Eure, a affirmé sur le plateau de LCI que la baisse ne durerait que trois mois, en attendant une réforme plus globale.





Le ministre de la Cohésion des territoires a bien confirmé ce mardi qu'une "réforme globale des aides personnelles au logement" serait mise sur la table à l'automne prochain, mais il n'a cependant pas clairement répondu à la question de la durée de cette réduction de cinq euros. "En l'état, nous sommes sur le budget 2017, ce budget, il faut le boucler", a simplement annoncé Jacques Mézard. Affaire à suivre.