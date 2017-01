Baisse de la fécondité en France : la faute des politiques familiales, vraiment ?

"Elle reste très généreuse", juge d'abord Jeanne Fagnagi Lichtenstein. "La politique familiale en France a incontestablemnt contribué à la stabilité du taux de natalité, alors que partout ailleurs en Europe, il a baissé." Elle poursuit : "Les dépenses pour les crèches et les dispositifs de la petite enfance ont augmenté. Et c'est ce genre de mesure qui fait la différence sur le long terme."





Même constat du côté de Gilles Pison, pour qui la politique familiale s'est "adaptée". "Une attention plus grande a été portée envers les femmes et les familles monoparentales, dans un souci d'égalité de la répartition des aides. Par exemple, certaines allocations familiales ont diminué en 2015, mais seulement pour les familles relativement aisées. Ceci dans le but de donner davantage aux familles plus pauvres. La politique familiale évolue donc par petites touches, sans que soient remis en cause les principes de son fondement. Et ça ne date pas d'hier... ni du dernier quinquennat. Sous la droite aussi, on a fait évoluer peu à peu les prestations familiales. D'ailleurs, on peut raisonnablement penser qu'elle va continuer de s'adapter. Peut-être un jour un nouveau chantier consistera-t-il à verser des allocations aux ménages à partir du premier enfant, au lieu de deux aujourd'hui ?"