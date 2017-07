VOTRE AVIS - "Pourquoi s'en prendre à nous ??" : entre colère et incompréhension, les bénéficiaires des APL témoignent

À l’inverse de Manon, Anne*, est "aux portes de la retraite". À 52 ans, cette intérimaire lyonnaise peine à trouver un emploi stable. Bénéficiaire du RSA, Anne touche aussi 272 euros d’APL pour un loyer de 275 euros. À cette dépense s’ajoutent l’assurance pour sa maison, la facture de téléphone et d’internet et l’électricité, ainsi qu’un prêt de 40 euros par mois qu’elle a contracté il y a deux ans quand elle ne pouvait plus payer son loyer. "Il ne me reste plus rien pour vivre... Alors supprimons gaiement 5 € de mon APL, quelle importance, je suis déjà en faillite personnelle, déplore-t-elle. Il ne me reste même pas 2 euros pour prendre les transports en commun si je dois me présenter à un emploi... Je suis prise au piège." "J’ai honte de mon pays, car il abandonne les siens", conclut Anne.