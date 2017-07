Baisse des aides au logement de 5 euros : "C'est un plan social contre les jeunes"

"C'est une attaque envers les étudiants quand on décide de leur prendre l'argent qu'ils n'ont déjà pas." Sur LCI, Lila le Bas ne décolère pas. La présidente de l'Unef déplore la baisse des aides au logement de 5 euros par mois pour tous ses bénéficiaires à partir du mois d'octobre. Parmi ces aides visées, la célèbre APL, à laquelle 800.000 étudiants sont éligibles.

L'Unef demande au gouvernement de revenir sur cette annonce et de mettre en place des solutions pour éviter que les étudiants ne soient encore plus obligés de travailler pour financer leurs études et leur logement.