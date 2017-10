BalanceTonPorc : que peut changer cette mobilisation qui dénonce le harcèlement sexuel ?

"Le harcèlement en milieu du travail, c’est encore plus particulier", raconte Marie (nom changé) qui a raconté son expérience sous le mot-dièse BalanceTonPorc. "C’est dans un environnement que tu connais, une personne que tu côtoies, tu as tendance à minimiser, et parfois l’environnement met en doute ton témoignage". A l'époque, elle a tenté d'avertir sa hiérarchie, mais n'a pas porté plainte, sans trop savoir pourquoi sur le coup. Une enquête de l’Association contre les violences faites aux femmes au travail, rapportée par Elle en 2016, va dans son sens : 95% des femmes qui parlent... perdent leur emploi. Semblant attester que non, ce n'est pas anodin ni si sûr de parler.





Mais Marie ne croit pas que sa prise de parole ne serve à rien. "Cela ne sert pas à rien", répète-t-elle. "On n'a jamais autant parlé du harcèlement... Alors si les mecs que ça tente peuvent trembler un peu, c'est bien." La force du groupe, constitué ici par Twitter... Une force qui pourra peut-être pousser certaines à tenter une démarche pénale, qu'elles n'avaient pas envisagé seules.





"Sur nos lignes d’écoute, nous n’incitons pas à porter plainte, complète Emmanuelle Piet, du Collectif féministe contre le viol. On informe les victimes sur leur droit, on leur dit que c’est un délit, que c’est passible de deux ans de prison. Mais mettre les choses en branle, ça ne va pas de soi. Alors nous, on veut d’abord que la victime sauve sa peau. Et ensuite, c’est elle qui décide. Mais on ne peut leur accorder aucune responsabilité aux victimes dans la perpétuation des faits. C’est le violeur qui est en cause, juste lui."





Car sur Twitter, les témoignages pleuvent, à visage découvert, des noms de harceleurs sont cités, portés dans le mouvement collectif. Mais que restera-t-il de ces paroles, et du sort de ces femmes, quand le raz-de-marée sera calmé, que twitter et les médias seront passés à autre chose ? Pour Marlène Schiappa, c'est là tout l'enjeu de son projet de loi, c'est le politique qui doit prendre la suite. "Twitter n'est pas un tribunal, et ne remplace pas un dépôt de plainte ni un procès", a-t-elle indiqué sur BFM, tout en se réjouissant que ce média permette de "libérer la parole".