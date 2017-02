"Bamboula", une insulte "à peu près convenable" : le dérapage d'un syndicaliste policier scandalise Twitter

"Aulnay : la police hors-la-loi ?" C'était le thème, jeudi soir, du débat de l'émission "C dans l'air" sur France 5. L'occasion pour les invités autour de la table de revenir sur l'affaire Théo et le rôle des forces de l'ordre dans les quartiers sensibles. Et pour Caroline Roux, qui anime les discussions, d'interroger Luc Poignant, représentant du syndicat Unité police SGP-FO, sur le témoignage d'une jeune fille. "Elle dit : 'On se fait contrôler, on se fait traiter de Bamboula, on se fait cracher dessus'. Peut-être que cette jeune fille affabule. Il y a aussi cette version-là qui fait qu'on en arrive à des extrêmes comme ça", lance la journaliste.





"La version, j’ai la même. Je veux rester poli mais j’ai la même. Parce que les mots "bamboula", d’accord ça ne doit pas se dire etc… ça reste encore à peu près convenable", lui répond alors Luc Poignant, avant d'être interrompu d'un "non" franc et ferme par Caroline Roux. "Enculé de flic, ce n'est pas convenable non plus", réplique-t-il. "Dans les deux sens, ce n'est pas convenable", rétorque la journaliste. Si son "intervention ferme et immédiate" a été saluée sur les réseaux sociaux, les internautes ont dénoncé les propos du policier, qualifiés de "choquants" par bon nombre d'utilisateurs.





Contacté par LCI, le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police (FO) Yves Lefebvre a déclaré ne "pas cautionner ce genre de propos". Et d'affirmer : "C’est une phrase que l’on regrette et qui n’est pas en adéquation avec la pensée de Luc Poignant".