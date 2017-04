Bataille de Vimy : les graffitis des Canadiens de l'époque nous rappellent la bataille

MÉMOIRE - Pour ces jeunes lycéens canadiens, la visite est incontournable. Des mots et des images pour essayer de comprendre les douleurs et les horreurs de la guerre mais aussi la violence des batailles, la vie des régiments ou des bataillons. Pour découvrir l'intimité de ces soldats, c'est sous terre qu'il faut aller, dans un lieu tenu secret... Dans ces galeries, sur les murs, sculptures et graffitis de soldats se dévoilent.