Qui part du travail plus tôt pour aller chercher les enfants ? Après sa BD virale sur la "charge mentale", la dessinatrice Emma récidive

"Beaucoup de femmes ont tagué leurs conjoints", rigole Emma au téléphone. "Cette attente, on en parlait beaucoup entre copines, on l’a formulé comme ça : le fait que les hommes ont davantage l’impression que les femmes d’avoir accompli une prouesse quand ils partent de leur travail pour rentrer accomplir leur travail de père. Alors ils voient qu’on est fatiguée, qu’ils reconnaissent qu'ils rentrent tard. Mais ce qu’ils disent, c’est 'Oui, mais j’avais du boulot'."





Emma est ingénieur en informatique. Il y a 3 ans, elle est entrée dans une entreprise, où "on m’a dit ici, on n’embête pas les gens le soir sur les horaires, vraiment pas." C'est noté, et c'est tant mieux. Emma travaille dans un espace de travail avec deux pères de famille. "On partait tous à 17 h 30." Déjà très tard pour des enfants, qui enquillent des grosses journées. Mais, il est vrai, très tôt pour des salariés. Et puis un jour, ça a changé. "Le mot a été passé à notre responsable que partir à 17 h 30 c’était trop tôt, ça ne faisait pas sérieux. Désormais, il ne fallait pas partir avant 18 h." Et comment faire, alors, pour les enfants ?





Emma tire son constat de ce qu'elle a observé à ce moment-là : "L’un de mes collègues a échangé avec sa femme, et c'est elle qui est allée chercher leurs enfant. L’autre a pris une nounou." Elle, est allée voir le patron. "Il m’a dit : 'Tu prends tes responsabilités, c’est toi qui fait le choix de ne pas accéder à ma demande'. Sur les trois, il ny’ a que moi qui me suis battue avec mon chef." Elle l’a payé, d’ailleurs : depuis trois ans, elle n’a pas progressé, ni eu aucune augmentation. Et autant dire que pour partir à l'heure, les journées sont calculées, pensées, millimétrées, archi-minutées, composées de listes, de post-it, de pense-bêtes à rallonge. Les journées sont ca-rrées. Ce qui, là encore, a d’autres conséquences : "Cela empêche de faire un truc super important, d’aller voir les gens, de discuter, de réseauter... Tout ce qui permet d’évoluer dans sa carrière." Bref, de tous côtés, elle est coincée. C’est ça qu’elle a raconté dans sa BD.