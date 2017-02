Bientôt du nouveau dans l’assurance emprunteur

Dès le 1er mars pour les nouveaux emprunts et dès le 1er janvier 2018 pour tous les autres emprunts, il sera possible de renégocier à sa guise le contrat d’assurance emprunteur dont la souscription est obligatoire lors de la signature d’un emprunt immobilier. Une bonne nouvelle pour les emprunteurs les plus jeunes qui peuvent espérer .