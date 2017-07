Week-end du 14 Juillet : de gros bouchons dès aujourd'hui, découvrez toutes les prévisions de Bison Futé

Dans le sens des départs, de nombreux déplacements sont attendus plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les autoroutes A6, A7, A43, A41 et A40 vers la frontière italienne.





Conseils :

- évitez l’autoroute A7 entre 9 heures et 18 heures,

- évitez l’autoroute A9 entre 15 heures et 18 heures,

- évitez l’autoroute A10 de 10 heures à 12 heures,

- évitez l’autoroute A61 en direction de Narbonne entre 9 heures et 15 heures.





Dans le sens des retours, des difficultés de circulation sont attendus plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les autoroutes A6, A7, A43, A41 et A40 et sur l’Arc méditerranéen notamment sur les autoroutes A8, A9 et A61.





Conseils :





- évitez de regagner les grandes agglomérations entre 16 heures et 20 heures et pour l’ île-de-France entre 16 heures et 21 heures ;

- évitez l’autoroute A9 entre 15 heures et 20 heures,

- évitez l’autoroute A7 de Orange à Lyon, entre 15 heures à 20 heures,

- évitez l’autoroute A71 de Bourges à Orléans de 14 heures à 19 heures,

- évitez l’autoroute A10 et A11 de 14 heures à 20 heures,

- évitez de circuler sur A13 en direction de Paris entre 16 heures à 20 heures.