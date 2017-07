Départ en vacances : du "rouge" ce samedi partout en France, toutes les prévisions pour éviter les bouchons

Des difficultés sont attendues :





En Île-de-France :

- sur l’A10 au niveau du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines entre 6 heures et 15 heures, avec un trafic plus important entre 10 heures et 12 heures et sur l’A6 au niveau du péage de Fleury, entre 9 heures et 12 heures.





- au départ de Paris en secteur sud de la capitale : d’abord sur l’autoroute A86 de Choisy-le-Roi jusqu’à Fresnes, de 6 heures à 15 heures, ainsi que sur les grandes radiales permettant de quitter Paris en direction du sud : A6a, A6b, A6 et A10.





Sur l’itinéraire en direction de la Méditerranée :

- sur l’A31 entre Langres et Beaune, de 12 heures à 16 heures,

- sur l’A6 au niveau d’Auxerre et entre Mâcon et Villefranche-sur-Saône au nord de Lyon, de 9 heures à 12 heures,

- au passage de Lyon (Tunnel sous Fourvière, rocades), de 7 heures à 14 heures

- sur l’A7 en vallée du Rhône entre Vienne et Orange, de 5 heures à 16 heures

- sur l’A7 et l’A8 depuis Salon-de-Provence jusqu’à Aix-en-Provence, de 9 heures à 17 heures

- sur l’A8 de Mougins à la frontière italienne, de 11 heures à 13 heures

- sur l’A9 entre Nîmes et Narbonne, de 7 heures à 17 heures

- sur l’A9 entre Perpignan et l’Espagne, de 7 heures à 18 heures

- sur l’A61 entre Toulouse et Narbonne, de 8 heures à 14 heures

sur l’itinéraire en direction de l’Espagne,

- sur l’A10 à Orléans et Tours, entre 8 heures et 15 heures,

- sur l’A10 à Niort, péage de La Crèche, puis au nord de Bordeaux, de 8 heures à 15 heures

- sur la rocade de Bordeaux, de 9 heures à 17 heures

- sur l’A63 entre Bordeaux et Cestas, entre 11 heures et 18 heures et jusqu’à 21 heures au niveau de la bifurcation de l’A660 vers Arcachon. O en Normandie

- sur l’A13 à l’arrivée sur Caen puis sur le périphérique de la ville (N814), entre 11 heures et 13 heures. O vers l’Ouest,

- sur l’A11 dans les secteurs du Mans, d’Angers et de Nantes, entre 11 heures et 18 heures

- sur la N165 dans le secteur de Vannes, entre 12 heures et 18 heures.





Sur les itinéraires de traversée du Massif Central :

- sur l’A71 à Vierzon, de 9 heures à 15 heures

- sur l’A71/l’A75 à Clermont-Ferrand, de 9 heures à 15 heures.





En Ariège :

- sur la N20 en direction de l’Andorre, de 10 heures à 15 heures.





En région Auvergne-Rhône-Alpes :

- sur la N205, l’accès au tunnel du Mont Blanc en direction de l’Italie sera dense (> 1 heure d’attente) entre 9 heures et 16 heures, chargé (> 30 minutes d’attente) entre 5 heures et 9 heures et entre 16 heures et 18 heures.









Conseils :

- Évitez les contournements de Paris et de Lyon, entre 7 heures et 14 heures.

- Évitez les principales autoroutes de la moitié nord du pays (A31, A6, A10, A13, A71), de 7 heures à 16 heures.

- Évitez les principales autoroutes de la moitié sud du pays (A7, A8, A9, A10, A61, A63), de 10 heures à 19 heures.