Départs et retours de vacances : Bison Futé voit samedi en rouge et noir en Auvergne-Rhône-Alpes

Tout le monde en vacances... et pas mal de monde sur les routes. Comme le rappelle Bison Futé, les déplacements du week-end du 17 au 19 février concerneront toutes les zones scolaires. Les zones de Paris, Toulouse et Montpellier (zone C) terminent leurs congés de février alors que la zone A les débutent et la zone B (nord et Aix-Marseille, Nice) entame sa deuxième semaine. A noter également le début des congés pour les Luxembourgeois.





Autant de vacanciers qui privilégieront les stations de sports d’hiver comme destination de vacances. Dans ces conditions, la circulation s’annonce dense dans les régions du massif alpin. Ce sera particulièrement le cas samedi, notamment dans le sens aller.





"La circulation sera particulièrement difficile sur les axes d’Auvergne-Rhône-Alpes menant aux stations de sport d’hiver (A6, A40, A43, N85, N90). Des difficultés sont également à prévoir sur la traversée de la Bourgogne-Franche-Comté en direction de Lyon (A31, A6) ainsi que sur les autoroutes A39 et A40", précise Bison Futé.