Nouveau record historique pour le bitcoin, qui vaut désormais 5.000 dollars

5.000 dollars, soit environ 4.200 euros : c'est la valeur record que vient d'atteindre le bitcoin, fameuse monnaie cryptographique. C'est la première fois depuis sa création, voilà déjà plus de huit ans, que cette devise virtuelle atteint de tels sommets. Imaginez : à son lancement, le bitcoin ne valait pas plus que quelques centimes ! Mais qu'est-ce que le bitcoin, au juste ?





Le bitcoin est une sorte de monnaie virtuelle qu'il est possible d'acquérir grâce à des euros, des dollars ou encore des marchandises ou un service. S'il n'est pas encore très développé chez le grand public, de nombreux internautes se sont déjà tournés vers ses services. Et il est tout à fait possible de payer avec cette nouvelle monnaie : même en France, des sites internet référencent les commerces qui acceptent le bitcoin, des opticiens en passant par les livreurs de pizza.