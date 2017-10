Bizutage à la fac de médecine de Caen : "Les plus chauds doivent ramper dans la merde, les tripes ou les viscères de poisson"

Pour Laurent, ces rituels d'intégration sont avant tout "un moyen de décompresser et de rencontrer des gens". "On ne prévoit rien de sexuel et rien qui pourrait mettre en danger les étudiants". Il reconnait toutefois que "ça peut toujours dégénérer" car "l'alcool coule à foison", mais assure que ces week-ends d'intégration sont "très contrôlés" avec des vigiles, des pompiers et des secouristes de la Croix-Rouge.





Prévenue par les syndicats, la direction de l'université de Caen a réagi en deux temps, convoquant d'abord la responsable de La Corpo médecine, avant d'annuler le week-end d'intégration prévu ces 27 et 28 octobre, affirmant que "les événements festifs sont généralement bien encadrés". Le bizutage est puni par la loi depuis 1998 et ses auteurs s'exposent à des peines pouvant aller jusqu'à six mois de prison et 7500 euros d'amende.