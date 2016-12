Blacklist, liens de contention, plaintes : les techniques des compagnies aériennes pour gérer les passagers indisciplinés

Dans les compagnies, les lignes à problèmes sont souvent les mêmes. Un des fondamentaux est que les incidents surviennent surtout sur les plus longs vols. Ainsi, la compagnie Hop !, qui n’a que des lignes courtes en France, ne recense quasiment pas de passagers indisciplinés. "Les trajets sont trop courts, les passagers n’ont pas le temps de boire", explique à LCI le service de presse. Même constat chez Air France. "Les lignes internes sont souvent les plus tranquilles", analyse Patrick Rouby. "Pour le reste, c’est très variable, il y a des nationalités plus turbulentes que d’autres." Chez Air France, les plus sages seraient donc en France, en Europe, et en Asie. Les champions de l’indiscipline seraient en revanche du côté des Russes, des voyageurs d'Amérique du Nord et des Caraïbes.





Forcément, l’enjeu pour les compagnies est d’empêcher au maximum ces débordements, qui peuvent avoir d’énormes conséquences en termes de sécurité. "Quand on est en vol, ce genre de débordement peut avoir un aspect anxiogène pour le reste des voyageurs." Pour faire face, les compagnies jouent sur plusieurs leviers. D’abord en formant le personnel navigant aux techniques d’intervention. "Cela passe par plusieurs stades", détaille le directeur de la sûreté. "Il y a d'abord les techniques de persuasion, de psychologie. Mais ils sont aussi formés à immobiliser la personne avec des liens de contention." En dernier recours, le commandant de bord peut-être amené à dérouter un avion, pour débarquer le passager récalcitrant. "C’est un choix que l’on fait en désespoir de cause, mais cela arrive deux ou trois fois par mois en moyenne."





Bon à savoir, si vous vous sentez une âme de rebelle aux consignes : chaque incident est remonté par le personnel navigant, et une plainte est déposée par la compagnie. "On travaille d’ailleurs sur la systématisation de ces plaintes, avec le parquet de Bobigny. C’est une rupture unilatérale d’un contrat par le passager, qui doit assumer les responsabilités qui en découlent", précise Patrick Rouby. Et, sachez-le, cela peut coûter cher : se faire débarquer d’un avion coûte plusieurs dizaine de milliers d’euros. Une jolie facture, pas forcément couverte par les assurances. Air France continue de plancher sur d’autres solutions, pour enrayer le phénomène toujours plus en amont. "On essaie de les détecter au sol", prévient Patrick Ruby. "On travaille notamment sur la mise en place d’une 'blacklist' des passagers à problèmes, qui ne pourraient plus voyager sur notre compagnie." La Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) a donné son autorisation cet été, et cette liste noire devrait se mettre en place dans les prochain mois.