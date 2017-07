Blogueurs spécialisés dans le voyage, un métier de rêve

ÉVASION - On dirait de simples touristes, et pourtant. Capucine et Thibault sont en plein travail ! Voilà 5 ans maintenant qu'ils sont blogueurs spécialisés dans le voyage. Rien que cette année, ils ont fait le tour de 11 pays. Leur mission est simple : donner envie de voyager à leurs 65.000 abonnés ! Aujourd'hui, le couple parvient à vivre de ce qui n'était, au départ, qu'une passion. Les revenus sont versés par les annonceurs mais pas question pour Capucine et Thibault de se réclamer de la publicité.